Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light - Découvrons ensemble la toute première mission de la licence en vidéo

Trente ans, il aura fallu attendre plus de trente ans pour enfin voir le tout premier jeu de la licence Fire Emblem paru sur Nes sortir officiellement en Occident. Proposé au prix de 5,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, et disponible à durée limitée jusqu'au 31 mars 2020, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light nous propose de suivre le tout premier périple du prince Marth qui le mènera vers le statut de héros légendaire que nous lui connaissons aujourd'hui.

Afin que vous puissiez découvrir à quoi ressemble cet opus, nous vous avons préparé une petite vidéo de gameplay qui vous permettra de découvrir la toute première mission du jeu. Nous vous souhaitons un bon visionnage.

Marquez les 30 ans de la série Fire Emblem ! Incarnez Marth et recrutez certains des personnages les plus populaires de la série Fire Emblem dans leur version en 8 bits dans Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sur Nintendo Switch ! Parcourez les 25 chapitres de ce classique du jeu de rôle tactique de la Famicom, localisé* et disponible pour la première fois en Europe. Suivez le conte épique de Marth Découvrez les débuts modestes de Marth, alors réfugié à Talys, et suivez son ascension au rang de héros d'Akaneia au cours de ce récit épique qui vous demandera de défendre le royaume de Talys avant de faire face au terrible dragon de l'ombre ! Marth aura bien du mal à relever tous ces défis seul... Heureusement il pourra compter sur tout un groupe d'alliés à ses côtés parmi lesquels figurent Tiki, Minerva ainsi que le trio des Ailes-Blanches pour n'en citer que quelques exemples. Découvrez les origines de Fire Emblem Faites votre sélection parmi 50 personnages jouables et découvrez les racines du système de jeu stratégique qui définit encore aujourd'hui l'identité de la série Fire Emblem.

Source : Nintendo