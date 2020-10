Fire Emblem Heroes : une invocation spéciale Halloween

Fire Emblem Heroes est sur le point de se mettre à jour et a accueillir très prochainement une invocation limitée spéciale Halloween. En effet, à partir du 8 octobre et jusqu'au 8 novembre 2020 , 4 nouveaux héros seront disponibles via une nouvelle invocation dans le jeu dont un personnage duo. A savoir :

Daraen ( Fire Emblem : Awakening )

) Xane ( Fire Emblem : Mystery of the Emblem )

) Dheginsea ( Fire Emblem : Radiant Dawn )

) Tiki - personnage duo (Fire Emblem x Fire Emblem : Mystery of the Emblem)

Ce n'est pas tout, certaines cartes du jeu auront le droit à un revêtement spécial Halloween elles aussi histoire de rester dans le thème de l'horreur. Retrouvez ci-dessous les compétences de ces 4 héros cités précédemment via un trailer.

Source : Youtube