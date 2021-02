Fire Emblem Heroes : célébrez la Saint Valentin édition 2021

Le temps passe vite et nous sommes déjà au mois de février. Qui dit février dit bien évidemment la Saint Valentin, une date importante pour tous les amoureux et les couples vivants sur Terre. Afin de célébrer convenablement cet événement, comme à son habitude Fire Emblem Heroes a mis en place une nouvelle invocation inédite et limitée aux couleurs de cette célébration appelée Love of the King. Disponible à partir du 5 février prochain , 4 nouveaux combattants seront mis à l'honneur. Nous retrouvons :

Découvrez en images ces 4 nouveaux héros ci-dessous. Si vous l'avez manqué, retrouvez ici le dernier épisode de Feh Channel sur les grosses mises à jour à venir sur Fire Emblem Heroes.

