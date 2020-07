Fire Emblem Heroes : découvrez une nouvelle invocation spéciale été

Comme à son habitude, Fire Emblem Heroes va avoir le droit à une nouvelle mise à jour régulière apportant avec elle une nouvelle invocation. Publiée sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo Mobile, nous apprenons aujourd'hui via une courte vidéo , qu'une nouvelle invocation aux couleurs de l'été arrivera le 8 juillet 2020 . Quatre nouveaux héros vont faire leur arrivée sur le jeu et il semblerait que l'opus Fire Emblem : Three Houses soit unanimement représenté. Respectivement :

Ingrid ( Three Houses )

) Dorothea ( Three Houses )

) Sylvain ( Three Houses )

) Byleth - Personnage duo avec Rhea (Three Houses)

Retrouvez la vidéo en question ci-dessous.

Source : Youtube