Fire Emblem Fates sera totalement retiré de la vente en amont de la fermeture de l'eShop 3DS

Le dernier Fire Emblem de la Nintendo 3DS s'apprête à connaître un funeste destin. Cette aventure voyait son histoire découpée en trois jeux différents, les deux premiers morceaux de celle-ci, Fire Emblem Fates : Héritage et Fire Emblem Fates : Conquête étaient sortis en version physique, cependant, la dernière partie de ce récit, Fire Emblem Fates : Révélation n'était accessible que via une version dématérialisée et l'édition limitée du jeu. Parallèlement, un système de téléchargement simplifié des autres voies à suivre était disponible après l'achat d'une des cartouches du jeu pour les joueurs désirant poursuivre leur aventure. Ce système permettait à un joueur ayant acheté la version Héritage du jeu de télécharger Conquête et Révélation via sa cartouche sans avoir a acheté l'autre version du jeu.

Pour résoudre ce souci, les joueurs ne pourront plus accéder à la fin de cette histoire après la fermeture de l'eShop Nintendo 3DS le 27 mars prochain , Nintendo vient d'annoncer purement et simplement retirer le jeu de la boutique en ligne dès le 28 février prochain . Une situation relativement inédite qui va porter préjudice aux fans de la licence qui souhaitaient faire ou refaire ce Fire Emblem Fates et qui ne possédent pas l'inestimable version limitée du jeu qui contient les trois jeux sur sa cartouche.

Information importante À compter du 27 mars 2023, il ne sera plus possible d'acheter du contenu sur le Nintendo eShop pour les consoles de la famille Nintendo 3DS et pour Wii U. Ceci s'applique aussi aux trois voies téléchargeables de Fire Emblem Fates : Conquête, Héritage et Révélation. Les joueurs ayant acheté la version européenne et téléchargeable de Fire Emblem Fates peuvent choisir leur voie à l'issue du chapitre 6, et par conséquent la version du jeu qu'ils possèdent. Il n'est possible de télécharger les données de jeu de la voie choisie qu'une fois le chapitre 6 terminé. Le jeu Fire Emblem Fates sera retiré de la vente le 28 février 2023. Ses contenus additionnels, incluant les voies qu'il est possible de suivre après avoir terminé le chapitre 6 du jeu, seront disponibles à l'achat jusqu'au 27 mars 2023. Nous conseillons aux possesseurs d'une version européenne et téléchargeable de Fire Emblem Fates de s'assurer de terminer le chapitre 6 et de télécharger les données de jeu de la voie qu'ils souhaitent suivre avant le 27 mars 2023. Les joueurs souhaitant également acheter des voies additionnelles sont invités à le faire avant la fin du mois de mars 2023.