Nintendo Switch Online - Les icônes personnalisables de Fire Emblem Engage sont disponibles

Ce 20 janvier 2023 signe la première grosse sortie de l'année de la Nintendo Switch avec Fire Emblem Engage. Alors que vous pouvez déjà trouver notre test dithyrambique signé Lotario juste-ici, Nintendo et Intelligent Systems sont allés un peu plus loin pour les faire plaisir (et faire dépenser des points platine) aux possesseurs d'un abonnement Nintendo Switch Online. Le Set n°1 des icônes de Fire Emblem Engage sont donc disponibles en téléchargement jusqu'au 27 janvier moyennant 10 points platine pour les avatars, et 5 points pour les fonds et cadres. Pour rappel si vous veniez à manquer de points, des missions pour remporter des points platines sont disponibles chaque semaine via le menu Nintendo Switch Online, vous demandant la plupart du temps de jouer à un ou plusieurs jeux des consoles virtuelles.

Fire Emblem : Engage

