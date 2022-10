Fire Emblem Engage fait revenir Celica

Fire Emblem Engage entend bien faire revenir plusieurs personnages connus et appréciés de la saga et met aujourd'hui à l'honneur Celica, l'une des deux protagonistes de Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia sorti sur Nintendo 3DS le 20 mai 2017 qui est un remake de Fire Emblem Gaiden sorti en 1992 (seulement au Japon).

Ces courts extraits visibles ci-dessous sont l'occasion de pouvoir de nouveau voir le jeu tourner et d'avoir un bel aperçu de Celica.

Fire Emblem Engage sera disponible le 20 janvier prochain exclusivement sur Nintendo Switch.