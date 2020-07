Final Sword retiré de l'eShop - L'éditeur s'explique sur la présence de la Berceuse de Zelda

Hier, on vous a relayé l'histoire de ce "petit" jeu, Final Sword disponible sur l'eShop US et japonais de la Nintendo Switch qui bénéficiait d'un buzz mondial après qu'un joueur ait remarqué que le titre utilisait sans vergogne la "berceuse de Zelda" des jeux de Nintendo (voir ici)! Depuis, l'éditeur du jeu HUP Games s'est expliqué sur le site Automaton et prône la bonne foi... En effet, le studio prétend avoir acheté une licence auprès d'une entreprise spécialisée pour pouvoir utiliser cette musique et donc il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il promet de se renseigner et au pire de voir ça avec Nintendo.... Depuis le jeu a été retiré de l'eShop américain et japonais et on peut penser que si le jeu revient, il reviendra sans la célèbre musique...