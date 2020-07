Final Sword : un jeu Nintendo eShop qui a comme un air de The Legend of Zelda

Final Sword est un jeu d'aventure présenté sur le site (US)de Nintendo comme un " Action-RPG original sur Nintendo Switch" avec "des batailles puissantes" en "monde ouvert" et "des combats à couper le souffle avec de vrais monstres fantastiques". Un programme à priori excitant qui se heurte malheureusement assez vite aux captures d'écran disponibles sur le même site sans parler du trailer que nous avons capturé sur l'eShop (que vous pouvez voir ci-dessous.)

C'est un peu le problème de l'eShop de la Nintendo Switch qui croule désormais sous les jeux et dont on peut se demander parfois si certains ont passé un quelconque contrôle avant d'avoir le droit d'être publié... En même temps des jeux "moches" et à la technique dépassée peuvent parfois être très sympathiques à jouer...En attendant (peut-être un jour) de découvrir si Final Sword est un de ceux-là, le jeu s'est fait remarqué ce week-end à cause de sa bande son étonnante... En effet, à un moment, on y retrouve la célèbre berceuse de Zelda ! Fallait oser ! retrouvez ce passage dans le tweet ci-dessous. Autant dire que le jeu est sûrement en sursis sur l'eShop même si on peut penser que paradoxalement cette "mauvaise" publicité" va lui être bénéfique et multiplier ses ventes...

Notez que Final Sword n'est pas disponible sur l'eShop européen. Il n'est disponible que sur l'eShop japonais et américain au prix de 17,99$

