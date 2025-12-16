Final Fantasy VII Remake Intergrade - La démo est disponible sur Nintendo Switch 2

Début 2026 va signer le retour d'un grand nom du J-RPG Action-RPG sur Nintendo Switch 2 avec Final Fantasy VII Remake Intergrade. Se présentant déjà comme le jeu tiers qui va occuper le plus d'espace de votre mémoire avec un poids situé entre 90 et 99Go selon l'édition achetée, les joueurs seront surtout curieux de voir ce que cette version Nintendo Switch 2 a dans le ventre. En attendant la sortie officielle du jeu calée au 22 janvier 2026 , une démo est disponible dès à présent sur l'eShop. Comme souvent avec Square Enix, les données de sauvegarde seront par ailleurs transférées vers la version complète du jeu si vous avez été séduit par la démo.

Dans la démo, les joueuses et les joueurs peuvent découvrir l’introduction emblématique du jeu, dans laquelle le mercenaire Cloud Strife et le groupe de résistance clandestine Avalanche tentent de détruire un réacteur Mako alimentant la ville dystopique de Midgar. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit qui décidera de l'avenir de la planète. Si une sauvegarde a été créée pour la démo, les objets bonus « Boucles spiritistes » et « Ensemble de survie » pourront être récupérés dans le jeu complet.