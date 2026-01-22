FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est disponible sur Nintendo Switch 2

C'est la première grosse "cartouche" de ce début d'année pour la Nintendo Switch 2, Square Enix est heureux de proposer aux joueurs le premier épisode de sa version moderne de Final Fantasy VII, sobrement intitulé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Bientôt 6 ans après sa sortie sur supports concurrents, les possesseurs de Nintendo Switch 2 vont pouvoir découvrir les aventures de Cloud sous un nouveau jour. Mais préparez comme il se doit votre console, le titre est sur le podium des jeux les plus lourds de la console avec ses 87,9Go à télécharger, que ce soit en dématérialisé, ou pour la version physique au format Game Key. Passé ce détail, notre ami Babidu a passé un très bon moment sur l'aventure à en croire son test dédié.

Réinterprétation époustouflante de l'un des titres les plus appréciés de la franchise, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est un excellent point de départ pour découvrir l'univers de FINAL FANTASY. Entièrement repensé par une équipe de créateurs visionnaires, il associe technologie de pointe et perspectives nouvelles pour proposer une expérience cinématographique riche en émotions. Ses graphismes remarquables, son gameplay intuitif et ses combats riches en stratégie sauront séduire les néophytes comme les fans de longue date. Il est impossible de ne pas se laisser emporter par l'histoire intemporelle, épique et profondément personnelle de ce véritable chef-d'œuvre moderne.

Une nouvelle fonctionnalité exclusive, les « Aides de jeu », facilite grandement la prise en main sur Nintendo Switch 2 et Xbox pour mieux plonger les joueurs et joueuses dans l'aventure. Cette option (également disponible pour les versions PS5 et PC grâce à un nouveau patch) octroie des PM, des PV, une jauge de transcendance et une jauge ATB illimitées, la capacité d'infliger 9 999 points de dégâts, davantage de facilité à acquérir des compétences d'arme, ainsi que d'autres avantages qui simplifient le jeu et permettent de se concentrer sur l'histoire et le combat hybride. Si l'idée d'explorer Midgar vous tente, vous pouvez télécharger la démo gratuite sur chacune de ces deux nouvelles plateformes. Les données de sauvegarde seront ensuite utilisables dans le jeu complet.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE vous invite à suivre l'histoire de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire prêtant main-forte au groupe de résistance Avalanche dans la ville de Midgar, alimentée à la mako. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit mettant en jeu l'avenir de la planète. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un scénario inédit et palpitant consacré à Yuffie Kisaragi, shinobi d'élite du Wutai, et à son infiltration dans la ville de Midgar lors des évènements du jeu de base.