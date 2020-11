Final Fantasy IX - La version physique s'offre une date de sortie

Alors que nous apprenions à la mi-octobre que Final Fantasy IX aurait, comme les épisodes VII et VIII le droit à une sortie physique en Asie (pour le moment), les choses viennent de s'accélérer concernant la date de sortie. Initialement affublé d'un simple "Hiver 2021", Final Fantasy IX sera officiellement disponible sur les marché asiatiques à compter du 27 novembre 2020 .

Pour rappel, cette version orientale proposera le jeu sur cartouche, ainsi que les sous-titres en anglais et en français. Déjà disponible en précommande sur le site de Play-Asia au prix de 33,74€ (fdp et taxe non incluse), ne reste plus qu'à savoir si vous souhaitez passer par la case import, ou attendre une version Occidentale comme Square Enix vient de le faire pour son Twin Pack FF VII & VIII.