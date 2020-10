Final Fantasy IX - Une version physique officialisée sur Nintendo Switch

Square Enix aime à surprendre les fans de Final Fantasy. Alors que nous apprenions la semaine dernière l'officialisation de Final Fantasy VII / Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack en Europe, le développeur vient de confirmer que Final Fantasy IX aurait également le droit à sa version physique.

Même scénario que pour les épisodes VII et VIII, cette version boîte est (pour le moment ?) réservée au marché asiatique, mais proposera tout de même dans sa cartouche diverses langues comme l'anglais et le français. Annoncé pour une sortie dans le courant de l'hiver, la version physique de Final Fantasy IX est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site de Play-Asia au prix de 33,74€ (fdp et taxe non incluse). Ne reste plus qu'à savoir si vous craquerez de suite, ou si vous attendrez une version occidentale.