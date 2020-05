Final Fantasy Crystal Chronicles dévoile sa nouvelle date de sortie

A la base, Final Fantasy Crystal Chronicles est une exclusivité GameCube sortie en 2003 / 2004 dont l'originalité était aussi sa limite. En effet, pour réellement l'apprécier, il fallait y jouer à plusieurs ce qui nécessitait une Game Boy Advance et un câble link par joueur... Autant dire qu'à l'époque de sa sortie, eu de joueurs ont réellement pu découvrir le titre et l'apprécier au-delà de son inoubliable chanson d'introduction... La sortie sur consoles et mobiles, de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition lui offre donc, plus de quinze ans plus tard, une nouvelle chance de rencontrer les joueurs.

Annoncé une première fois pour janvier 2020, la sortie du jeu avait finalement été repoussée à cet été... Aujourd'hui, Square Enix vient d'annoncer que Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain. En attendant d'autres infos, retrouvez son dernier trailer ci-dessous.