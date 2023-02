Figment 2 : Creed Valley nous dévoile un nouveau trailer sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Figment 2 : Creed Valley le 9 mars 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Bedtime Digital Games nous propose de découvrir ci-dessous un tout nouveau trailer mélangeant animations et nouveaux extraits de gameplay. SI vous n'en avez pas encore eu l'occasion, vous pouvez aussi tester dès à présent la démo du jeu, disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Ce nouveau trailer, mélange d'animation 3D et de gameplay inédit et exclusif, a été réalisé par Menhir FX - un studio d'animation 3D connu pour ses précédents travaux avec des grands noms de l'industrie du jeu vidéo comme Call of Duty ou Mario + Lapins Crétins : Sparks of hope.

Dans Figment 2 : Creed Valley, les joueurs combattent des cauchemars dans des épreuves musicales, les chansons expliquant pourquoi ils sont apparus dans The Mind. Esquivez et louvoyez face aux boss qui vous narguent, en utilisant le rythme de l'esprit et ses opinions en constante évolution pour restaurer la paix d'antan.

Explorez les deux états fondamentaux de l'esprit : Ouverture d'esprit et Fermeture d'esprit. Passez de l'un à l'autre pour découvrir les secrets de votre environnement et aller de l'avant. En plongeant dans les profondeurs de la psyché humaine, vous devrez utiliser les états dans des combats synchronisés avec la bande-son. La coopération locale est disponible sur toutes les plateformes : prenez le contrôle de Piper l'oiseau, l'acolyte de Dusty, car personne ne devrait affronter ses peurs seul.

Le jeu sera lancé localisé en 17 langues différentes.