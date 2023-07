Fight’N Rage - La version physique est disponible sur Nintendo Switch

Bien qu'il soit sorti en 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Fight'N Rage de SebaGamesDev souffre cette année ses 5 bougies. Pour cette occasion, SelectaPlay avait préparé en collaboration avec BlitWorks Games et Seba Games Dev une version physique limitée du beat'em up à retrouver dès maintenant en boutique, avec une jaquette exclusive dessinée par Ilya Kuvshinov. Fight'N Rage 5th Anniversary Limited Edition comprend :

Fight'n Rage permet aux fans de beat'em up de jouer en solo ou en coopération locale jusqu'à 3 joueurs, en combinant compétences et tactiques pour vaincre les ennemis, ou en se battant individuellement contre d'autres joueurs ou des adversaires contrôlés par l'IA. Ce titre au style rétro et au design rappelant les bandes dessinées, se déroule dans un futur lointain où les humains sont asservis par des mutants. Dans Fight'N Rage, vous pouvez combiner des attaques et créer des combos pour augmenter considérablement votre score tout au long du jeu.

Les joueurs peuvent explorer les niveaux et débloquer de nouveaux costumes, modes de jeu, options et plus de 20 personnages jouables déblocables, y compris des ennemis. Les passionnés de jeux rétro peuvent également profiter de défis supplémentaires tels que battre leurs propres meilleurs temps dans le Speedrun Timer, affronter des amis en mode Versus ou relever de nouveaux défis en terminant le jeu principal avec des difficultés supplémentaires.