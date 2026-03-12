FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Le classique du jeu d'horreur de Koei Tecmo est disponible sur Nintendo Switch 2

KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA invitent tous les fans d'horreur japonaise à s'aventurer dans le village de Minakami avec la sortie mondiale de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Pour fêter cette sortie, nous vous laissons lire si ce n'est pas déjà fait notre test dédié, et visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est une refonte complète du deuxième volet de la franchise FATAL FRAME (Project Zero), initialement sorti en 2003 sur PlayStation®2 sous le titre FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly, et un des jeux les plus appréciés de la série. Le titre a été intégralement revisité afin d'offrir une expérience inoubliable, grâce à des graphismes modernes et un sound-design amélioré. Les améliorations graphiques offrent un plus grand niveau de détail avec des textures retouchées et des contrastes saisissants entre ombres et lumières, tandis que la partie audio a été retravaillée afin de proposer une spatialisation sonore qui longera les joueurs au cœur de l'action, leur faisant vivre une expérience encore plus intense et immersive.

Dans ce titre, les joueurs suivent les jumelles Mio et Mayu Amakura tandis qu'elles s'aventurent dans un mystérieux village, guidées par un papillon écarlate. Dans Minakami, village où la nuit est éternelle, Mio se retrouve séparée de sa sœur et doit partir à sa recherche afin de pouvoir fuir les lieux. Elle a pour seule arme la Camera Obscura, un appareil permettant de photographier l'impossible et de sceller les esprits vengeurs qui hantent les ténèbres.

La Camera Obscura, une fonctionnalité emblématique de la franchise FATAL FRAME, a été remaniée afin d'offrir une expérience plus intense et plus riche lors des combats et des phases d'exploration. Les fans pourront toujours attaquer les esprits vengeurs en prenant des photos, mais ils bénéficieront également de nouvelles fonctionnalités, comme la mise au point, le zoom et les filtres, ainsi que de clichés spéciaux qui les aideront à infliger davantage de dégâts aux esprits et à les repousser.

En cherchant à éclaircir le mystère qui entoure le village hanté, les joueurs exploreront de nouveaux lieux, tels que le Tumulus sombre ou la salle éclairée à la bougie du Temple Eikado, et en apprendront davantage sur l'univers de Crimson Butterfly, grâce à une fin inédite accompagnée de la chanson « Utsushie » (composée par Tsuki Amano) et aux nouvelles histoires secondaires.