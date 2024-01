Fashion Dreamer - Une nouvelle mise à jour ajoute un peu de dramatique au jeu

L'année 2024 bat son plein, et pour l'occasion, Marvelous propose aux possesseurs de Fashion Dreamer un nouveau contenu gratuit à découvrir dès à présent sur Nintendo Switch. Cette nouvelle mise à jour propose ainsi un nouveau festival sur le thème du Dramatique, accompagné de nouveaux lots d'accessoires pour habiller vos muses. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié à cette mise à jour ci-dessous. Pour rappel, Fashion Dreamer est proposé en exclusivité sur Nintendo Switch en versions dématérialisée et physique.

La version 1.3.1 sera disponible en téléchargement gratuit à partir du jeudi 17 janvier, ajoutant un nouveau Festival à durée limitée aux côtés de plus d'options de style et d'améliorations de la qualité de vie pour améliorer le plaisir des joueurs et permettre une personnalisation plus facile de leur Muse. Cette mise à jour est la première d'une série de mises à jour gratuites prévues pour le titre tout au long de l'année 2024, ajoutant de nouveaux styles, des moyens pour les joueurs de partager leurs nouvelles tenues, et des moments en ligne pour inspirer les autres ou être inspiré !