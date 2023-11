Fashion Dreamer annonce sa nouvelle mise à jour de contenu : Winter Collection

Se voulant comme le successeur de La Maison du Style, Fashion Dreamer est un titre qui divise les joueurs depuis sa sortie le 3 novembre dernier sur Nintendo Switch. Pourtant Marvelous Games a promis que du contenu serait prochainement proposé gratuitement pour étoffer le jeu. Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps puisque nous avons la date de sortie de la première mise à jour de contenu, sobrement intitulée Winter Collection. Disponible à partir du 5 décembre 2023 , nous vous laissons découvrir le contenu proposé ci-dessous.

La mise à jour d'hiver introduira de nouveaux motifs, des pièces pour les muses, des meubles pour la salle d'exposition et des cadres pour les photos, augmentant ainsi la garde-robe disponible pour les muses qui trouveront leurs nouvelles tenues et montreront leurs styles uniques dans la salle d'exposition. Certains de ces nouveaux looks sont disponibles grâce à la Foire à durée limitée, un système gratuit en jeu pour soutenir chaque influenceur dans Eve avec un nouvel ensemble d'objectifs à remplir chaque mois, leur permettant de gagner des objets et des motifs utiles. Conçue avec des objectifs accessibles et respectueux du temps des joueurs, la première Foire du temps limité a pour thème la Fantaisie, avec près de deux douzaines d'objets au motif de rêve de papillon.

Les créatrices pourront également explorer le tout nouveau carnet de la muse, un journal dans le jeu qui enregistrera les souvenirs des joueuses sur les muses qu'elles ont rencontrées dans le jeu, au cas où elles souhaiteraient s'inspirer de leurs rencontres passées, ainsi que le Lookbook, où les joueuses peuvent enregistrer et nommer leurs tenues préférées pour se changer rapidement ou pour les partager avec leurs followers. Enfin, toutes les Muses recevront un T-shirt réalisé en collaboration avec 'Naisho No Lily' (écrit par Fujita Hasumi), qui est publié dans Ciào Deluxe, et 'Shining!' (écrit par Nao Maita), qui est publié dans le magazine principal de Ciào, ainsi qu'un cadre Photo Egg réalisé en collaboration avec Ciào.

D'autres mises à jour avec des styles, des tenues et des fonctionnalités supplémentaires dans le monde d'Eve seront disponibles gratuitement en 2024.