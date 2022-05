Farm Tycoon - Bâtissez un empire agricole sur Nintendo Switch

Vous aimez les simulation basées sur l'agriculture mais vous espérez quelque chose de plus technique à prendre en main ? Dans ce cas n'hésitez pas à vous pencher sur le dernier titre eShop de l'éditeur SONKA, à savoir Farm Tycoon. Attendu pour le 27 mai 2022 au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

Partir des graines et aller jusqu'aux légumes et produits transformés. Vous trouverez des animaux, des abattoirs, des machines agricoles, des travailleurs aux compétences différentes, des entrepôts avec réfrigération, des anti-pesticides et bien d'autres choses. Une multitude de stratégies peuvent être mises en place pour rendre la ferme rentable. Vous pouvez par exemple créer une ferme polyvalente pour optimiser les systèmes, mais peut-être qu'une entreprise de jus de pomme entièrement durable et indépendante peut faire grimper les prix et être plus rentable ? Peut-être que l'utilisation exclusive de sources d'énergie respectueuses de l'environnement sera payante à long terme, en particulier avec la subvention du gouvernement ? Ou peut-être que vous aimez simplement les steaks de bœuf et vous voulez faire le meilleur filet mignon au monde ? Toutes vos idées entrepreneuriales et agricoles semblent possibles dans Farm Tycoon !

C'est le premier jeu du genre conçu spécialement pour les consoles. Toute l'interface utilisateur est adaptée aux sticks et aux boutons, sans les tracas habituels des curseurs virtuels souvent présents dans cette catégorie. De plus, la technologie de rendu 2XD, développée spécifiquement pour une expérience Nintendo Switch optimale, apporte de superbes effets visuels tout en garantissant des performances stables tout au long du jeu.

Principales caractéristiques :