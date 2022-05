Farm Tycoon - Construisez l'exploitation de vos rêves sur Nintendo Switch

Bâtissez l'exploitation agricole de vos rêves avec le nouveau titre Farm Tycoon disponible sur Nintendo Switch. Actuellement proposé au prix de 17,99€, le titre vous permettra aussi bien de vous occupez de champs de d'animaux. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous, accompagné d'un trailer mettant l'accent sur le gameplay.

Partir des graines et aller jusqu'aux légumes et produits transformés. Vous trouverez des animaux, des abattoirs, des machines agricoles, des travailleurs aux compétences différentes, des entrepôts avec réfrigération, des anti-pesticides et bien d'autres choses. Une multitude de stratégies peuvent être mises en place pour rendre la ferme rentable. Vous pouvez par exemple créer une ferme polyvalente pour optimiser les systèmes, mais peut-être qu'une entreprise de jus de pomme entièrement durable et indépendante peut faire grimper les prix et être plus rentable ? Peut-être que l'utilisation exclusive de sources d'énergie respectueuses de l'environnement sera payante à long terme, en particulier avec la subvention du gouvernement ? Ou peut-être que vous aimez simplement les steaks de bœuf et vous voulez faire le meilleur filet mignon au monde ? Toutes vos idées entrepreneuriales et agricoles semblent possibles dans Farm Tycoon !

C'est le premier jeu du genre conçu spécialement pour les consoles. Toute l'interface utilisateur est adaptée aux sticks et aux boutons, sans les tracas habituels des curseurs virtuels souvent présents dans cette catégorie. De plus, la technologie de rendu 2XD, développée spécifiquement pour une expérience Nintendo Switch optimale, apporte de superbes effets visuels tout en garantissant des performances stables tout au long du jeu.

Principales caractéristiques :

Variété de choses à cultiver, et de bâtiments et machines pour créer votre ferme parfaite,

Interface utilisateur optimisée pour la meilleure expérience console,

Moteur graphique de rendu 2XD à la pointe de l'industrie,

Campagne, scénarios et mode libre pour un gameplay diversifié.

- Une variété de cultures -

Vous ne voulez pas cultiver le blé typique, n'est-ce pas ? Peut-être aimeriez-vous avoir un verger avec des pommes, des fraises ou des concombres ? Dans Farm Tycoon, vous pouvez avoir de nombreuses cultures différentes que vous pouvez cultiver à la main ou à l'aide de machines, où chaque récolte a une date d'expiration précise. Avant de planter vos semis, pensez d'abord à la bonne préparation de la terre pour la culture. Observez vos plantes lorsqu'elles passent du stade de plantules vertes et fragiles à celui de la floraison, de la maturation et de la récolte.

- Installations de transformation et bâtiments agricoles -

Une véritable ferme ne se résume pas à des champs. Elle nécessite de nombreuses installations, depuis les bâtiments agricoles et les granges jusqu'aux usines de transformation et aux usines. La peste a affecté votre récolte ? Il est peut-être temps d'investir dans une usine ? Construisez une installation spécialisée pour transformer ce que vous avez réussi à faire pousser. Produisez des jus et des aliments surgelés. Vous avez produit trop de lait de brebis, de vache ou de chèvre ? Commencez à produire du fromage ou du beurre, à moins que vous ne préfériez orienter votre ferme vers la production de viande.

- L'élevage d'animaux -

La culture des plantes ne vous suffit pas ? Commencez à élever des animaux. Des plus petits, comme les abeilles, les lapins ou les dindes, aux chèvres et aux vaches. Veillez à leur fournir une alimentation animale adéquate et des soignants qualifiés. Élevez les animaux nouvellement achetés avant qu'ils ne commencent à produire des œufs ou du lait. Les abeilles aiment le sarrasin et le colza, alors créez des champs avec des plantes appropriées à proximité. Lorsque les animaux tombent malades, vous devrez appeler le vétérinaire, et si vous voulez faire reproduire vos animaux, vous devrez appeler l'inséminateur.