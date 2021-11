Faraday Protocol - La mise à jour Quality of Life enfin disponible sur Nintendo Switch

Sorti de manière relativement discrète le 12 août 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Faraday Protocol est un titre mêlant réflexion et exploration en vue à la première personne. Prenant en compte les remarques des joueurs concernant le contenu du titre, le développeur a entamé une série de correctifs et d'ajout de contenu afin de proposer à tous une version beaucoup plus complète et ludique. Disponible sur l'eShop au prix de 24,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif du jeu, ainsi que les quelques nouveautés implémentées :

De nouvelles frontières

Ce jeu d'énigme à la première personne, magnifiquement conçu, évoque l'intrigue, le mystère et un certain nombre de moments troublants. Vous incarnez un archéologue interstellaire qui fait des recherches sur la station spatiale abandonnée OPIS et son énigmatique I.A. IRIS. Développé par les talentueux développeurs italiens, Red Koi Box, à l'aide de l'Unreal Engine 4, ils ont élaboré et conçu des méthodes uniques pour ce genre de jeu.



Trucs et astuces

Toute la mécanique tourne autour du Bia-Tool, un objet original capable d'absorber et de redistribuer des types d'énergie spécifiques. La mécanique simple évolue au fil du temps et permet de réaliser des énigmes de plus en plus complexes et casse-tête.

Des portes s'ouvrent et des énigmes vous attendent.



Une nouvelle approche

"Faraday Protocol" s'éloigne des méthodes traditionnelles, suit des règles et utilise des mécanismes jamais utilisés auparavant, et mettra la matière grise du joueur au défi de la pensée latérale et logique. Les éléments de puzzle uniques combinés à la progression linéaire du jeu et de l'histoire rendent ce jeu agréable pour presque tout le monde", Giacomo Sala, Red Koi Box.



Le déroulement de l'histoire et la mise en scène - Le défi

Dans un monde stérile et futuriste, vous êtes rapidement propulsé dans un environnement organique semblable à une forêt après avoir quitté votre vaisseau spatial. Dans cet environnement étrange et déroutant, le joueur verra trois Ziggurats (bâtiments pyramidaux) et sera conduit dans l'un d'entre eux, où vos pouvoirs intuitifs de logique et d'expertise commenceront. Le premier bâtiment semble propre, stérile et en très bon état, avec des tons forts de noir et d'or. C'est ici que le joueur apprendra les mécanismes de base, et les expérimentera jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de Ziqqurat One. A l'extérieur, la nuit est maintenant venue, et de nouvelles mécaniques seront introduites. Le prochain bâtiment sera en décomposition, et comprendra une combinaison de tout ce que le joueur a appris précédemment. Il sera ensuite confronté à deux autres environnements, aux tonalités et aux sensations différentes, qui l'amèneront à la fin du jeu. Tout au long du jeu, le scénario s'étoffera progressivement. Limité au début à des messages préenregistrés, il se transformera en conversations complètes avec des choix multiples.

Caractéristiques :