Faraday Protocol - Le jeu Puzzle-Aventure enfin disponible sur Nintendo Switch

Nouveau venu dans le genre aventure / réflexion, Faraday Protocol est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 24,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer dédié accompagné d'un descriptif complet.

Faraday Protocol est un jeu de réflexion narratif à la première personne qui mettra à l'épreuve votre curiosité et votre sens aigu de la perception. Vous êtes Raug Zeekon, archéologue interstellaire originaire de la planète Cunor. Vous avez été envoyé par votre société pour enquêter sur la source d'un mystérieux signal provenant d'un système stellaire inexploré.

En déployant votre vaisseau spatial, vous vous retrouverez dans un environnement nouveau et inconnu. Une voix vous souhaite la bienvenue à « Opis », l'endroit mystérieux où vous avez atterri.

Opis est structuré par une succession de puzzles et d'épreuves que vous devrez surmonter pour continuer à explorer. Résolvez des énigmes complexes en redistribuant l'énergie à l'aide de votre Bia-Tool et montrez vos talents lors des épreuves des stations.

Les mystères d'Opis sont cachés dans son cœur. Qui l'a construit ? Quand et dans quel but ? Où se trouvent-ils maintenant ? Enquêtez sur les éléments de l'histoire disséminés dans la station, interagissez avec « Iris », l'I.A. qui la gouverne et révélez des secrets perdus depuis des millénaires.