The Legend of Zelda : Breath of the Wild - F4F dévoile une nouvelle figurine en résine de Link en pleine chevauchée

Si vous ne saviez pas quoi faire de vos deniers économisés cette année, la société F4F a surement une solution (radicale) pour vous. Le fabricant de figurines vient en effet de confirmer qu'une nouvelle statuette en résine de Link chevauchant un cheval dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild sera officiellement dévoilé lors d'un stream qui se tiendra le 16 août prochain à 17h45 . Qui dit résine dit logiquement statue qui tournera autour des 400€ en prix d'entrée, et encore nous ne connaissons pas les différentes versions qui seront proposées. D'ici là, nous vous conseillons donc de casser un maximum de pots et de couper l'herbe de vos voisins pour rajouter quelques rubis à votre bourse.

Join us for the premiere of The Legend of Zelda™: Breath of the Wild - Link on Horseback Resin Statue!



16th August 2022

9:00 PDT | 12:00 EDT | 16:00 GMT | 18:00 CET

Rules to the giveaway: https://t.co/PUxlJPtY8l pic.twitter.com/52UfFVSxIq — First 4 Figures (@First4Figures) August 10, 2022