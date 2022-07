F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Attendu le 12 juillet 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est un jeu d'action en 3D de type Medroidvania se déroulant dans un univers diesel-punk. Développé par TiGames et édité par Bilibili, un partenariat a été trouvé avec Microids pour proposer aux joueurs une version physique du jeu le 6 septembre 2022 . Cette Limited Edition comprendra les éléments suivants :

Il y a de cela six ans, la Légion a envahi la Ville de la Torche, qui était à l’origine peuplée par des animaux. Depuis, le lapin Rayton, ancien combattant au sein de la Résistance, a mené une vie de reclus. Après l’arrestation arbitraire d’un de ses amis, Rayton décide à nouveau d’utiliser son poing en métal mécanique pour combattre ses oppresseurs. Il était loin de se douter qu'il serait alors embarqué dans un tourbillon de complots impliquant la Légion, la Résistance, et un certain Gang des Rats.

Caractéristiques :