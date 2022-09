F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch - La version physique du metroidvania 3D est disponible sur Nintendo Switch

Metroidvania signé TiGames et édité par bilibili, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch s'offre pour cette rentrée une version physique sur consoles PlayStation ainsi que sur Nintendo Switch grâce à l'éditeur français Microids. Cette Limited Edition comprend les éléments suivants

Si vous n'avez pas encore fait la connaissance du jeu, nous vous laissons un descriptif officiel ci-dessous, accompagné de son trailer de lancement.

Il y a six ans, la Ville de la Torche, gouvernée par les animaux, a été envahie par la Légion.

Après la défaite de la Guerre de Résistance, le lapin Rayton, ancien soldat de l'Armée de Résistance menait une vie d'ermite. À la suite de l’arrestation sans raison de son ami, il est obligé de commencer son voyage de riposte en brandissant le poing gros en métal de nouveau. Mais, à son insu, il est sur le point d’être impliqué dans les complots compliqués conçus ensemble par la Légion, l’Armée de Résistance ainsi que la Bande Clandestine du Rat.

Cartes Sans Heurt Remplies d’Exploration et de Défi

Explorer plus d’une douzaine de zones distinctes dans la carte sous la forme de la Plateforme d’Action Horizontale(Metroidvania). D'innombrables pièces cachées, routes secrètes et raccourcis accompagnent les jeux du noyau tels que le combat, la résolution de l’énigme et le saut sur la plateforme. Vous pouvez remporter les récompenses après avoir relevé les défis.

Les cartes sont chargées automatiquement pour éviter la transition d’image fréquente, ce qui rend la Ville de la Torche grandiose et détaillée plus authentique et plus minutieuse.

Système de Combat dans le Style du Jeu d’Arcade avec le Changement des Trois Armes Sans Heurt

Réaliser la transition sans heurt entre le haut combo, le haut dégât et la longue distance en profitant des trois armes avec les avantages de combat différents telles que le Poing, le Foret et le Fouet. Battre les ennemies en choisissant la méthode d'attaque la plus appropriée en fonction de la situation de la bataille.

Maîtrisant les armes et les manières de combat différentes, des dizaines d’ennemis de toutes formes lancent un défi au joueur avec les tactiques de coordination subtiles. Les boss revêtant les styles de combats particuliers offrent une unique expérience de jeu.

Esthétique du Punk Diesel Basée sur le Unreal Engine 4

Le jeu choisit l’esthétique du Punk Diesel au coeur du moteur diesel à combustion interne et fait une fusion du paysage urbain oriental avec le sens de l’âge. Tout ce qui montre une étiquette visuelle sans pareil de la Ville de la Torche. Les animaux poilus et les soldats mécaniques glacés constituent un contraste frappant pour révéler le conflit dramatique interne dans ce jeu.

Utiliser l’image tridimensionnelle réaliste exploitée par le Moteur Fictif 4, et accompagner le rendu photoréaliste physique, ce qui permet au type de la Plateforme d’Action Horizontale(Metroidvania) d’atteindre la qualité visuelle de première classe.