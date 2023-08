Excitebike 64 est disponible sur le Nintendo Switch Online

Excitebike 64, le jeu qui propose des sports extrêmes et du moto-cross, est enfin disponible sur l'émulateur Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel gratuitement via une simple mise à jour de l'application. Avec sa sélection de 6 pilotes et son choix de 20 circuits, le titre promet de satisfaire les amateurs de sensations fortes. Il avait déjà attiré l'attention des joueurs grâce à son apparition en tant que circuit spécial dans les premiers DLC de Mario Kart 8 sur Nintendo Wii U.

C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de l'émulateur Nintendo 64 qui se voit là gratifier d'un excellent jeu en cette fin d'été.