Ever Forward - Les secrets du monde bientôt mis en boîte sur Nintendo Switch

C'est un combo gagnant pour le distributeur Just For Games. Après la sortie en boîte de Hoa, c'est au tour de Ever Forward d'avoir le droit à sa sortie en version physique sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Un partenariat a en effet été trouvé entre Pathea, PM Studio, Numskull et Just For Games pour proposer une version physique à ce jeu d'aventure et de réflexion à partir du 25 mars 2022 .

Ever Forward est un jeu de réflexion et d'aventure. C'est l'histoire de Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l'imagination. Elle affronte seule son désespoir lors d'un voyage de découverte durant lequel elle doit débloquer ses souvenirs et faire face à ses peurs pour découvrir les secrets de ce monde. Les joueurs vont devoir utiliser leur sens de l'observation et leur intelligence pour résoudre de nombreuses énigmes et reconstituer le passé de Maya, ainsi que les sombres secrets qu'elle a enfouis.

Les énigmes

Pendant plus de trois ans, nos concepteurs se sont creusé les méninges pour concevoir des énigmes en gardant le joueur de jeux de réflexion bien en tête. Les joueurs se sentiront profondément mis à l'épreuve et motivés pour résoudre chaque énigme, et certaines énigmes peuvent même être terminées de plusieurs façons, s'adaptant ainsi à différents types de processus de réflexion et de logique.

L'univers visuel

Une palette de couleurs pastel et de tons futuristes réconfortants a été conçue pour simuler la nature absurde du monde des rêves.

L'aventure

Les joueurs peuvent récupérer des fragments de souvenirs dans le monde en déverrouillant de nouvelles zones et de nouvelles énigmes.

La mécanique

La mécanique du jeu va du simple mouvement aux sauts de téléportation et de contrôle de gravité. Le joueur doit faire preuve de furtivité et d'observation pour se frayer un chemin à travers chaque énigme.