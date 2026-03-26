Etrange Overlord est disponible sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée SuperNiche LLC, BROCCOLI Co, Gemdrops, Inc. et édité par NIS America dans nos contrées, Etrange Overlord vous propose d'incarner Étrange von Rosenburg, une jeune femme condamnée à mort et envoyée en Enfer. Loin de se lamenter, elle décide alors de faire de ce lieu son nouveau territoire de jeu. Proposé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais également en version physique, et avec des sous-titres français s'il vous plait, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Étrange von Rosenburg est accusée à tort d'avoir assassiné le roi et est exécutée. Se réveillant en enfer, elle décide tout simplement de prendre le contrôle des lieux ! Découvrez ce RPG d'action frénétique créé par Sohei Niikawa, qui propose un mécanisme unique de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et des personnages sur la carte ! Admirez les personnages sublimes imaginés par l'illustrateur légendaire, Shinichiro Otsuka, tandis qu'Étrange et ses alliés traversent l'enfer en combattant et en chantant. Le jeu bourré d'action peut même être apprécié en mode multijoueur endiablé avec jusqu'à 4 joueurs !

Source : Nintendo