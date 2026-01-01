Etrange Overlord s'offre une démo sur Nintendo Switch

Prochain Action-RPG à destination de la Nintendo Switch et signé SuperNiche LLC, BROCCOLI Co, Gemdrops, Inc., l'éditeur NIS America vient de dévoiler une bonne surprise pour Etrange Overlord. À quelques jours de sa sortie planifiée pour le 26 mars 2026, une démo est dès à présent disponible sur l'eShop de la console. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Jouez pendant les deux premières heures d' Etrange Overlord et assistez à la chute (et à l'ascension) du personnage principal, Étrange von Rosenburg. Faites-vous de nouveaux amis, découvrez le mécanisme unique des voies et essayez plusieurs personnages en jouant jusqu'au niveau 2-4 !* Vous n'avez plus à nous croire sur parole quand nous vous disons que même l'enfer ne peut l'arrêter !

Une grande aventure remplie de rires, d'émotion et de musique !

Accusée à tort d’avoir assassiné le roi, Etrange von Rosenburg est rapidement exécutée… pour se retrouver en enfer ! Que faire quand on est la fille du duc, passionnée de douceurs ? Eh bien, prendre le contrôle du lieu, bien sûr !



Vivez une aventure pleine d’humour et d’émotion dans cet action-RPG frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure !

Profitez d’une mécanique de « voie tournante » unique qui fait circuler objets, bonus et même personnages tout autour de la carte. En avançant dans l’histoire, vous pourrez défier des niveaux bourrés d’action avec vos amis via un mode multijoueur séparé pour 2 à 4 joueurs !



Faites le plein de douceurs avec Etrange pour bénéficier de bonus et d’améliorations temporaires. Les somptueux designs des personnages signés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka vous raviront, alors qu’Etrange et ses (très) nombreux alliés chevauchent, combattent et chantent à travers l’enfer. Cette odyssée musicale est à ne pas manquer !