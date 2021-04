Et revoilà encore la Nintendo Switch qui s'incruste dans un évènement Xbox

C'est un running gag qui n'en finit plus. Souvenez-vous, il y a quelques jours on vous relayait l'image de Phil Spencer, responsable de la branche Xbox chez Microsoft apparaissant dans une interview filmée avec une Nintendo Switch en arrière plan (voir ici.) Une image qui avait donné lieu à pas mal de spéculations sur un éventuel nouveau projet entre Nintendo et Microsoft... Et bien ça continue aujourd'hui puisque dans le cadre du Game Stack Live 2021, Sarah Bond, la directrice des partenariats et de l'écosystème Xbox, est apparue à son tour dans un live avec, derrière elle, une Nintendo Switch !

Alors en même temps, Microsoft a publié plusieurs jeux sur la console de Nintendo à commencer par Minecraft donc cela peut tout à fait s'expliquer. On peut aussi penser que Microsoft s'amuse avec les rumeurs. En tout cas, difficile de penser que c'est un pur hasard... Mais quant à savoir précisément ce que cela signifie et si c'est un indice sur une annonce prochaine... Seul l'avenir nous le dira (ou pas.)

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

the Nintendo Switch sure is showing up on Microsoft's Xbox shelves a lot lately... pic.twitter.com/gyDBV7lqLs — Tom Warren (@tomwarren) April 20, 2021

Source : Purexbox