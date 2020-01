Erza entre dans la bataille dans le nouveau jeu Fairy Tail

Le J-Rpg Fairy TAIL continue de se dévoiler alors que la sortie se rapproche doucement mais sûrement. Cette fois-ci, c'est Erza Scarlet qui pointe le bout de son épée dans une vidéo publiée par le compte Twitter de KOEI TECMO. Pour rappel, ce jeu, basé sur le manga et l’anime d'Hiro Mashima permettra aux joueurs de revivre de grands moments mais aussi d'en découvrir d'autres totalement inédits. Retrouvez la vidéo ci-dessous ainsi qu'une présentation du jeu.

Pour rappel, Fairy TAIL sera disponible le 19 mars 2020 sur PS4 et Nintendo Switch. Pour plus d'infos, nous vous invitons à lire nos news précédentes.

FAIRY TAIL, basé sur le manga et la série animée du même nom les plus vendus de Hiro Mashima, suit l'intrigue envoûtante de "The Grand Magic Games" - permettant aux joueurs de revivre, ou de vivre pour la première fois, les épisodes excitants de cette histoire. Non seulement ils pourront vivre des histoires racontées dans le manga et l'anime, mais ils pourront même profiter d'éléments d'histoire et de quête jamais vus auparavant.

Tout au long de leur voyage, les joueurs choisir parmi une sélection de plus de dix personnages emblématiques, dont : Natsu Dragneel ; Lucy Heartfilia ; Gray Fullbuster ; Erza Scarlet ; et la jeune Wendy Marvell. Avec un grand nombre de membres de guilde à recruter pour leur groupe, les joueurs peuvent former leur propre équipe de rêve - même en incluant un groupe improbable d'alliés pour leur propre aventure.

Les combats magiques enflammés et intenses de la série prennent vie à dans FAIRY TAIL ; avec une gamme variée de magie à la disposition des personnages à manier. Des attaques emblématiques de la série illuminent l'écran, avec des personnages comme Natsu qui peuvent profiter de nouveaux modes - comme l'utilisation du mode Lightning Fire Dragon. De plus, certains membres de la guilde seront disponibles pour apporter leur soutien au combat, y compris le maître de la guilde Fairy Tail, Makarov Dreyar, qui peut être appelé pour fournir une aide puissante sur le champ de bataille.

Dans FAIRY TAIL, terminer des batailles et des quêtes permettra non seulement d'améliorer le niveau des membres du groupe, mais aussi de créer des liens entre les personnages, de fournir des options pour améliorer la guilde, et éventuellement d'augmenter le "rang de la guilde" permettant aux joueurs d'entreprendre des missions plus difficiles pour devenir la meilleure guilde en Flore.