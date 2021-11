Entretien exclusif en vidéo avec Nico Augusto : Des Saisons du Paradis en livres puis en jeu, jusqu'à sa vision de l'avenir de Nintendo

Après avoir travaillé dans un magasin de jeux vidéo à partir de 1994 à puis avoir fait un crochet par la télévision en produisant des émissions télévisées pour M6 et Canal +, Nico Augusto s'est d'abord approché du versant médiatique du jeu vidéo en intégrant régulièrement l'équipe de podcasteurs du site gameblog.fr.

Finalement la tentation de passer carrément de l'autre côté en produisant lui-même son jeu vidéo. S'entourant de toute une équipe il fonde Any Arts Studios et ambitionne de créer Seasons of Heaven. Avant cela, le studio pratique le « Work for Hire » en produisant des assets graphiques, des animations ou même encore des scénarios pour d'autres studios de jeux vidéo.

En voulant développer son idée de jeu-vidéo, il du rédiger un document pour présenter ses intentions, son univers mais aussi ses personnages. De ce document un véritable livre est né, « Les Saisons du Paradis » furent autopubliées en juillet 2016, le jeu vidéo tiré du livre s'annonça sur Nintendo Switch en décembre 2016, soit trois mois avant la sortie officielle de la console.

Entre reports, annulation et rumeurs diverses, Nico Augusto nous a accordé un entretien exclusif sur son parcours, sur le jeu et la connexion entre littérature et jeu vidéo qu'il trace et bien sûr sur sa chaîne Youtube et les nombreux leaks desquels il est à l'origine.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien en vidéo en cliquant ci-dessous.

Voici les timecodes de la vidéo pour accéder aux différents sujets abordés dans la vidéo.

00:00 Présentation de Nico et de son parcours

06:25 Le jeu Seasons of Heaven

15:10 Littérature et jeux-vidéos : quelles connexions ?

18:00 La relation de Nico avec Nintendo

30:10 Un retour pour Seasons of Heaven ?

41:40 Le leak orchestré du jeu

43:35 La sortie du second tome du livre en Avril

47:35 La "nouvelle" carrière de Youtubeur de Nico

54:45 Le retour des anciennes licences de Nintendo (Advance Wars, Cerebral Academy) signifie-t-il que Nintendo va déterrer ses anciennes licences ?

1:27:30 Plutôt Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch Pro ?

