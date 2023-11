Ender Lilies: Quietus of the Night a enfin droit à sa version physique

Le très bon Metroidvania de Live Wire et de Adglobe, Ender Lilies: Quietus of the Night va enfin avoir droit à sa sortie en boîte chez nous. Cette version physique débarquera le 11 janvier prochain en magasin , soit quelques années après la sortie initiale du titre le 22 juin 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. C'est le publisher Clear River Games qui s'occupera de cette ressortie du jeu en proposant une jaquette réversible pour le jeu dans une édition physique plutôt standard à un prix encore inconnu. Le jeu est trouvable en importation physique pour un prix de 70 euros sur Amazon France et l'on imagine aisément que cette nouvelle édition proposera un prix plus décent.

Source : Clearrivergames