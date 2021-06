ENDER LILIES: Quietus of the Knights, c'est l'heure de la bande-annonce de lancement

À mi-chemin entre Hollow Knight pour son genre et Darkest Dungeon pour son univers graphique, ENDER LILIES: Quietus of the Knights débarque enfin sur Nintendo Switch dès le 22 juin . Ce Metroidvania japonais très inspirée de la dark fantasy édité par Binary Haze Interactive vous laissera incarner Lily et contrôler une armure hantée (à la Spirit Tracks) afin de vous frayer un chemin dans le monde labyrinthique du royaume de Lointerre et de triompher de vos ennemis. Comme en atteste sa bande-annonce de lancement ci-dessous, le jeu brille par son charme et son atmosphère qui devrait taper dans l'œil de certains.

Le jeu développé par Live Wire, Adglobe Tokyo et Adglobe Montreal Studio vous coûtera 24,99 euros sur l'eShop et vous demandera 978,00 MB d'espace libre sur votre console afin d'en profiter. Vous laisserez-vous tenter par ENDER LILIES: Quietus of the Knights ?