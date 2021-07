Eldest Souls prépare son lancement avec une bande-annonce animée

Nous vous en avions parlé, Eldest Souls, le boss-rush en pixel-art très inspiré de la saga des Souls débarque bientôt sur Nintendo Switch. Prévu pour le 29 juillet prochain , le titre prépare son lancement imminent en revenant aujourd'hui sur le devant de la scène via une superbe bande-annonce en animation.

L'inspiration Dark Fantasy du titre se fait sentir dans cette courte mais très animée séquence, intitulée "At the Door of Death" (ou "à la porte de la mort" en bon français) celle-ci nous donne un bon aperçu des horreurs qui nous attendent et de l'univers du jeu, ainsi qu'un aperçu d'un très probable boss du jeu. Rappelons que le jeu sera un boss-rush et que vous devrez, à la manière d'un Titan Souls, battre des boss à la chaîne afin de triompher de celui-ci, d'où l'importance de bien varier les différents ennemis et les différents affrontements.

Eldest Souls sera donc disponible, pour 19,99 euros, sur Nintendo Switch dès le 29 juillet prochain . Vous laisserez-vous tenter par ce titre ?