Armez-vous de votre sang froid dans Eldest Souls

C'est lors du dernier Indie World que nous a été présenté Eldest Souls, un jeu développé par Fallen Flag Studio. Introduit comme étant un jeu difficile, Eldest Souls est un pixel-art-boss-rush où vous devrez anéantir tous les anciens dieux. Cependant cela ne sera pas de tout repos car le jeu nous promet des affrontements brutaux ainsi que des phases rapides et nerveuses. Munis de votre arme, d'un arbre de compétence et de votre patience, vous seul pourrez sauver le monde de la désolation. On vous laisse juger de la difficulté par vous-même ci-dessous.

Eldest Souls débarquera sur Nintendo Switch en exclusivité console temporaire cet été 2020 .

Source : Youtube