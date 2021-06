Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est reporté en 2023, mais dévoile un nouveau trailer

Les fans de Suikoden vont devoir ronger leur frein encore un petit moment... Développé par Rabbit & Bear Studios, comptant dans ses rangs les principaux créateurs de la saga Suikoden, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes​ a explosé les records lors du lancement de son Kickstarter, trouvant plus de 46000 donateurs pour un montant de 3.624.541€ récoltés sur les 404.946 € demandés pour mené à bien le projet.

initialement attendu pour l'automne 2022 sur supports concurrents et sur "console Nintendo nouvelle génération", Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes​ a été aperçu ce jour lors de l'E3 2021 avec un tout nouveau trailer présenté par 505 Games et Rabbit & Bear Studios. Si nous avons pu avoir la chance de découvrir quelques bribes scénaristiques ainsi qu'un peu de gameplay, nous pouvons également constater que le jeu a été repoussé à l'année 2023 sans plus de précisions.

Mais le trailer ne s'arrête pas là, puisque nous avons également pu apercevoir un autre jeu : Eiyuden Chronicle : Rising, qui lui est bien attendu pour 2022. En attendant d'en apprendre davantage sur la situation de développement de ces deux opus, nous vous laissons découvrir le fameux trailer ci-dessous. Autre point plus ou moins inquiétant à noter : il n'est plus fait mention de plateforme Nintendo sur le site officiel de la licence.