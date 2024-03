Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes s'offre un nouveau trailer

Malgré le décès récent de Yoshitaka Murayama, sa dernière œuvre Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sera disponible dans un peu plus d'un moins sur Nintendo Switch et supports concurrents. Se présentant comme le successeur spirituel de Suikoden Chronicles, et ayant réalisé le plus gros score de financement de l'année 2020 sur Kickstarter, 505 Games et Rabbit & Bear Studios ont dévoilé la dernière bande-annoncé du jeu que nous vous laissons visionner ci-dessous. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est toujours attendu pour le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, en versions physique et dématérialisée.

Un système de combat à six personnages parfaitement calibré, des sprites 2D et décors 3D méticuleusement conçus, plus de 100 personnages jouables et un gameplay passionnant qui modernise les canons du JRPG : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été imaginé par les designers légendaires Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).