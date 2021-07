Effie - Une version physique annoncée pour cet automne sur Nintendo Switch

Après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril 2021, le jeu d'action-aventure Effie s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Plus précisément, Microids Distribution France (MDF) et Meridiem Games ont trouvé un accord pour proposer une version physique de ce jeu développé par Inverge Studios et édité par Klabater. Dénommée Effie – Galand’s Edition, cette version physique proposera un fourreau exclusif, un artbook, et un poster du héros barbu emblématique du jeu.

Pour mettre la main sur cette version physique de Effie, il vous faudra patienter jusqu'à cet automne .

Dans le jeu, nous incarnons Galand, un jeune homme dans sa quête pour retrouver sa jeunesse après qu'une sorcière l'ait maudit avec une vieillesse prématurée. Une puissante magie noire contrôle les villes de la région d'Oblena et pour affronter le mal, nous porterons un bouclier magique appelé Runestone. Ce bouclier a un rôle très important dans notre aventure car il sera notre seule arme et notre seul outil. Il vous permettra de vous défendre, de vous battre et de surfer sur les prairies rouges. Préparez-vous à vivre une expérience unique de jeu d'action-aventure en 3D en incarnant Galand, un jeune homme en quête de retrouver sa jeunesse après qu'une sorcière l'a maudit avec un sort de vieillesse prématurée. Au cours de son aventure, Galand devra trouver un moyen de briser la malédiction, mais aussi affronter de puissants ennemis, résoudre des énigmes à la difficulté relevée, et explorer les vastes plaines rouges d'un monde fantastique. Une puissante magie noire a pris le contrôle des villes de la région d'Oblena. Pour affronter ce mal, Galand devra s'équiper d'un bouclier magique lui octroyant des capacités spéciales et lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences au fil de l'aventure. Celui-ci lui donnera également la possibilité de surfer à toute vitesse à travers les vastes contrées d'Oblena. Nombreux sont les joueurs qui se souviennent de tous ces merveilleux jeux classiques d'action-aventure en 3D. C'est pourquoi Inverge Studios a utilisé ces références pour recréer ces sensations, tout en proposant des graphismes, une maniabilité et un gameplay modernisés !

Source : Nintendo