Effie - La version physique du jeu prend date sur Nintendo Switch

Microids Distribution France (MDF) et Meridiem Games ont le plaisir d’annoncer qu’une édition physique spéciale du jeu d’action-aventure en 3D Effie, développé par Inverge Studios et édité par Klabater, sortira le 1 er octobre prochain sur Nintendo Switch. Cette édition spéciale, intitulée Effie – Galand’s Edition, sera distribuée en Europe par Meridiem Games, et en France par MDF, la nouvelle structure de distribution de Microids.