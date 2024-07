EA SPORTS FC 25 dévoile une bande-annonce de gameplay

Quelque temps après son annonce et sa confirmation qu'une version Nintendo Switch était bien à l'ordre du jour, EA SPORTS FC 25, le nouveau nom du rendez-vous vidéoludique annuel des fans du ballon rond, vient de nous dévoiler une première bande-annonce de gameplay qui laisse préfigurer quelques nouveautés.

Dans ce petit aperçu dévoilé par Electronic Arts, nous pouvons apercevoir par exemple quelques styles de jeu possibles et notamment quelques spécificités inhérentes aux rôles de gardien de but. De quoi mettre l'eau à la bouche avant la sortie du jeu le 27 septembre prochain, mais aussi et surtout avant les premières images de gameplay de la version Nintendo Switch du titre.