Dungeon Crawler Carl - Le Tome 4 : Le Portail des dieux infernaux est disponible en librairie

Après un accueil très positif des trois premiers tomes de Dungeon Crawler Carl aux éditions Lorestone, le label vient de confirmer la sortie ce jour du 4ème tome au format papier et ebook. Dénommé Le Portail des dieux, ce nouveau tome poursuit l'ascension de la saga avec un nouvel opus plus intense, plus sombre et plus spectaculaire que jamais. Si vous ne connaissez pas encore la saga, nous vous laissons découvrir notre épisode Pause Lecture qui lui est dédié.

Résumé du Tome 4 : Dungeon Crawler Carl : Le Portail des dieux infernaux



Une bulle. Cent cinquante crawlers. Quatre châteaux. Quinze jours. Que devient le duo de choc le plus suivi de l'univers ?



Projetés dans l'une des 1 172 bulles qui composent le niveau 5, Carl, Donut et Katia n'ont que deux semaines pour conquérir les quatre bastions qu'elle contient et, ainsi, débloquer l'accès aux escaliers. Comme si cela ne suffisait pas, la plupart des crawlers avec lesquels ils sont forcés de collaborer sont soit des boulets incompétents, soit de niveaux trop faibles pour véritablement les aider.

​Heureusement, Carl bénéficie toujours d'un atout de taille, bien caché dans son inventaire. Il doit cependant rester sur ses gardes : les maîtres du jeu – ainsi que Loita, la nouvelle agente de l'équipe – l'ont à l'œil, tolérant de moins en moins ses provocations. Au moindre soupçon, le Livre lui sera retiré ; au moindre écart, c'est l'accélération assurée.

​Rien, pourtant, ne le fera dévier de sa nouvelle résolution. Ils ne le briseront pas. Jamais. C'est lui qui les brisera. Tous. Ils l'appellent Dungeon Crawler World. Mais pour Carl et Donut, c'est tout sauf un jeu.