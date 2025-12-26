Dungeon Crawler Carl : gagnez les tomes 1 à 3 grâce à Lorestone

Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous vous proposions un article Pause Lecture consacré aux trois premiers tomes de Dungeon Crawler Carl, la série aussi inventive que bien écrite de Matt Dinniman, publiée en France par Lorestone.

À travers cette lecture, nous revenions sur une œuvre à part, qui avait su nous convaincre et trouver un écho auprès de nos lecteurs. Suite à cet article, Lorestone a eu la gentillesse de nous faire parvenir un second envoi des trois premiers volumes de la série, avec une idée simple, vous permettre de les gagner.

Nous avons donc décidé d’organiser un concours afin de donner à l’un ou l’une d’entre vous l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, l’entrée en matière complètement déjantée de Dungeon Crawler Carl, du tome 1 au tome 3.

Comme d’habitude, le concours se déroule sur X, et l’ensemble des règles est à retrouver sur le tweet d’annonce ci-dessous. Le concours est ouvert dès maintenant et se terminera le 2 janvier à 19 heures. Un tirage au sort désignera le gagnant ou la gagnante, qui remportera l’intégralité du lot, soit les trois tomes. L’envoi est prévu en France métropolitaine.

Nous remercions Lorestone pour ce nouvel envoi et leur confiance, ainsi que les lectrices et lecteurs de Nintendo Master, dont l’engouement rend ce type d’initiative possible. Bonne chance à toutes et à tous.

