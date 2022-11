DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes - Le compositeur Chris Whiter récompensé lors des The Game Awards

Si le jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes, n'est pas représenté aux The Game Awards pour son gameplay, c'est sa bande-son qui a retenu le jury, réalisée par le compositeur Chris Whiter. Pour cette occasion, Outright Games, en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, vient de publier une nouvelle vidéo où nous pouvons voir Chris White et son orchestre Fames lors de l’enregistrement de la bande originale du jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes.

La vidéo offre un aperçu de l’enregistrement du thème principal du jeu, qui démarre par une envolée de flûtes portée par une attaque énergique de la section des cordes. La voix exceptionnelle de la chanteuse allemande Sylvia Schmidt domine les cors majestueux et les flûtes celtes. Depuis plus de vingt ans, Sylvia compose, enregistre et chante du jazz, de la musique classique et du folk, à la fois en solo et avec l’ensemble London Contemporary Voices.