DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes trailer automne 2022 Nintendo Switch

Se déroulant 1500 ans après les événements des films Dragons (ou How to Train Your Dragons), DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes se présente comme un nouveau jeu d'action-aventure basée sur la série télé éponyme. Attendu pour cet automne sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous ainsi qu'un premier descriptif officiel.

Les fans pourront s'aventurer au-delà du Monde caché et s'immerger dans un tout nouveau monde de dragons, et s'envoler et plonger à travers cinq royaumes inexplorés en incarnant l'un des dragons de la nouvelle génération - Plowhorn, Wu & Wei, Feathers et Thunder - dans une quête épique pour sauver la famille de Thunder. Les joueurs devront débloquer des capacités spéciales et utiliser leurs queues, leurs griffes et leur souffle pour vaincre des ennemis redoutables. Il faudra améliorer la vitesse, la force et l'intelligence des dragons pour construire le dragon héros ultime et vaincre les boss gigantesques qui se dressent sur le chemin du sauvetage de la famille de Thunder. L'avenir de Night Lights et de toute l'humanité des dragons en dépend !



Les joueurs expérimentés peuvent également se mettre à l'épreuve dans le "mode défi", qui propose des niveaux rejouables qui deviennent encore plus difficiles après avoir été complétés. Pour ajouter à l'immersion, pendant que les joueurs s'envolent et planent dans la peau de Thunder et de ses amis, ils seront accompagnés par la musique caractéristique du célèbre compositeur Chris Whiter, qui a créé toutes les pistes orchestrales du jeu.