Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime repéré sur Nintendo Switch 2

Si vous êtes un fan de RPG, le 27 mai est une date à retenir car ce sera le Dragon Quest Day. Si beaucoup de fans de la franchise attendent impatiemment des annonces concernant Dragon Quest XII, il semblerait que le onzième épisode ait décidé de faire encore parler de lui un petit peu. Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime a en effet été repéré sur le site de classification de Taïwan (TESRI), avec une sortie sur la plateforme Nintendo Switch 2. Il y a fort à parier que derrière ce nom se cache '"juste" une Nintendo Switch 2 Édition du jeu éponyme, mais si cela permet de (re)découvrir cette aventure avec un petit boost de performance, cela sera plus que bienvenu en attendant le douzième opus, ou peut-être un autre remake entretemps ? (Après Final Fantasy XIV fraichement annoncé, est-ce que Square Enix se décidera enfin à lancer Dragon Quest X en Occident ?), dans tous les cas, il y a fort à parier que nous aurons davantage de réponses le 27 mai.

Source : Resetera