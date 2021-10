Dragon Ball Z Kakarot - Découvrez le trailer du DLC Trunks le Guerrier Légendaire

Disponible depuis le 24 septembre 2021, Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens propose aux joueurs de revivre les aventures de San Goku et ses compagnons de la saga des Saiyens jusqu'à l'histoire de Majin Buu. Petit bonus, le DLC "un pouvoir s'éveille" nous permet également de découvrir des éléments de Dragon Ball Super, à savoir la rencontre de Beerus et de Golden Freezer. Pourtant, un autre DLC manquait encore encore à l'appel : Trunks le Guerrier Légendaire. Disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop, cette extension vous permet de découvrir un scénario alternatif se passant dans la temporalité où Goku et ses amis sont morts, et où Trunks est un des derniers survivants des assauts répétés des Androïdes C17 et C18.

Nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.