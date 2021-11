Dragon Ball Xenoverse 2 - Le Pack Legendaire 2 dévoile son trailer de lancement sur Nintendo Switch

Difficile de nier que Bandai Namco n'a pas lésiné sur les moyens pour faire vivre Dragon Ball Xenoverse 2 depuis plusieurs années maintenant à coup de contenu gratuit, mais aussi de DLC payants. C'est notamment le cas avec le dernier pack payant du jeu, sobrement intitulé Pack Légendaire 2. Ce dernier ajoute notamment de nouveaux personnages, à savoir Gogeta de Dragon Ball Super, Caulifla et Kale sous leur forme de Super Saiyan 2 et Jiren (pleine puissance). Afin de fêter comme il se doit la sortie de ce dernier DLC payant, Bandai Namco nous propose de découvrir un ultime trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Dès aujourd’hui, les joueurs pourront disputer des combats passionnants avec les personnages surpuissants du Pack Légendaire 2 : Gogeta de Dragon Ball Super, Caulifla et Kale sous leur forme de Super Saiyan 2 et Jiren (pleine puissance).

En complément des personnages jouables, le Pack Légendaire 2 contient trois missions supplémentaires, des quêtes parallèles, un combat dans un nouveau niveau, des compétences, des super âmes et des costumes inédits !

Le Pack Légendaire 2 est disponible à l’achat en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC. Il est également compatible avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.

Retrouvez aussi la mise à jour récente et son contenu inédit : la technique « Super Saiyan God», de nouveaux cadres et tampons pour le mode Photo, des costumes et bien plus encore !