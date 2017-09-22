Dragon Ball Xenoverse 2 - L'ultime DLC du jeu est disponible

C'est la lutte finale ! Si vous voulez vous prendre un petit coup de vieux, Dragon Ball Xenoverse 2 fêtera ses 10 ans en octobre prochain, et le moins que l'on puisse dire c'est que Bandai Namco l'aura fait tenir sur la durée avec ses nombreux DLC au fil des ans. L'ultime DLC du jeu, dénommé FUTURE SAGA Chapter 4 est ainsi disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents. Ne reste plus qu'à voir si cette conclusion sera rapidement accompagnée d'une confirmation d'une version Nintendo Switch 2 pour Dragon Ball Xenoverse 3 annoncé tout récemment...

FUTURE SAGA Chapter 4 introduit deux nouveaux personnages jouables : Kaïo Shin du Temps (Ultra Super méchant) et Goku (Ultra Super méchant maîtrisé). Le chapitre propose également les Ultra Time Patrol Battles, une série d’affrontements particulièrement exigeants contre des ennemis emblématiques de la saga.

Les joueurs pourront aussi découvrir la Time Gallery, qui leur permettra de revivre des scènes mémorables issues des précédentes Patrouilles Temporelles. En outre, cette mise à jour ajoute l’arc final de Missions Bonus, ainsi que deux nouvelles Quêtes Parallèles, attaques supplémentaires, tenues inédites et bien plus encore.

Alors que le destin du temps repose entre leurs mains, les joueurs devront repousser leurs limites afin de remettre l’histoire sur les rails et protéger le continuum temporel.